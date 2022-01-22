أخبار مصر.. الأرصاد: أجواء شديدة البرودة لمدة أسبوع قادم بسبب مرتفع جوى

الضرائب: تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات بحد أقصى نهاية يناير

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك عدد من الالتزامات على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما فى حكمها وفقًا للقانون والمتمثلة في تحصيل الضريبة المستحقة على العاملين لديهم شهريًا وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 15 يوما التالية للشهر الذي تم فيه التحصيل، هذا بالإضافة إلى تقديم إقرار ربع سنوى في (يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر)، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة .