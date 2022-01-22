شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: أجواء شديدة البرودة لمدة أسبوع قادم بسبب مرتفع جوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تأكيد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على استمرار تأثر البلاد بأجواء شديدة البرودة علي كافة الأنحاء، حيث يستمر تأثر البلاد بمرتفع جوي ذو قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة الي شمال أفريقيا ومن المتوقع أن تظل هذه الأجواء لمدة أسبوع قادم.
الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة البرودة لمدة أسبوع قادم بسبب مرتفع جوى
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بأجواء شديدة البرودة علي كافة الأنحاء، حيث يستمر تأثر البلاد بمرتفع جوي ذو قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة الي شمال أفريقيا ومن المتوقع أن تظل هذه الأجواء لمدة أسبوع قادم.
الضرائب: تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات بحد أقصى نهاية يناير
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك عدد من الالتزامات على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما فى حكمها وفقًا للقانون والمتمثلة في تحصيل الضريبة المستحقة على العاملين لديهم شهريًا وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 15 يوما التالية للشهر الذي تم فيه التحصيل، هذا بالإضافة إلى تقديم إقرار ربع سنوى في (يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر)، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة .
القوى العاملة تعلن عن 3748 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه
تمكنت وزارة القوي العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 3248 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 81 شركة ومصنع قطاع خاص في 18 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري .
وزير الخارجية يزور سلطنة عمان لرئاسة الجانب المصرى فى اللجنة المشتركة
يبدأ وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط حيث يرأس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي ستنعقد أعمالها خلال اليوم وغدا الأحد.
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة ونشهد موجات باردة فى فبراير
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، متوقعة انخفاض درجات الحرارة بسانت كاترين لـ"تحت الصفر".
امتحان العربى للأول الثانوى..40 سؤالا والإجابة بنفس الكراسة وفق نظام البوكليت
بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء امتحان مادة اللغة العربية باختبارات الفصل الدراسي الأول، حيث تضمن الامتحان 40 سؤالاً، يتم الإجابة عنها فى نفس كراسة الأسئلة وفق نظام البوكليت حيث جاءت كراسة الأسئلة عبارة عن مجموعة من الأوراق، كما تضمنت جزئيات الأسئلة " قراءة متحررة ونصوص متحررة والأدب والبلاغة والتعبير والنحو".
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة يناير
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير.
رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.
الإسكان: تنفيذ أكثر من 48 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان بالقاهرة الجديدة
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصاد المشروعات التي تم تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة خلال 2021، مشيراً إلى أن مدينة القاهرة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثالث، التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة القاهرة.
انخفاض بالحرارة اليوم وشبورة كثيفة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
اليوم.. بدء تطبيق الاشتراطات الجديدة لدخول الأراضى المصرية عبر جميع المنافذ
تبدأ وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، العمل باشتراطات وضوابط الدخول إلى الأراضي المصرية عبر أقسام الحجر الصحي في المطارات، والموانئ البحرية، والمعابر البرية، بعد تحديثها، على خلفية مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا عالميا، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين والوافدين، مع الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الجائحة.
الصحة: صرف أدوية علاج فيروس سى لطلاب المراحل الإعدادية بالمجان
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن صرف أدوية العلاج من فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية يجرى بالمجان، وأضافت أن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 419 فريقا طبيا بالهيئة العامة للتأمين الصحي.
الصحة العالمية تخفض سن تلقى لقاح فايزر للأطفال من سن 12 إلى 5 سنوات
خفضت منظمة الصحة العالمية، العمر الموصى به للأطفال ليكونوا مؤهلين لتلقي لقاح فايزر لفيروس كورونا من سن 12 إلى 5 سنوات، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
منتخب مصر يترقب اليوم قرعة المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022
يترقب منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، قرعة المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تقام مراسم القرعة مساء اليوم السبت فى الكاميرون.
25 يناير.. الحكم فى دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضده لإلغاء توكيلين
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، حجز دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها لجلسة 25 يناير للحكم.
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