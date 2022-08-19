تام شمس - الجمعة 19 أغسطس 2022 05:41 صباحاً - طالب أربعة أعضاء من مجلس النواب الأمريكي من لجنة الطاقة والتجارة بإجابات من أربع شركات تعدين كبرى في مجال العملات الرقمية فيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة لاستهلاك الطاقة على البيئة.
ففي رسائل بتاريخ يوم الأربعاء إلى كور ساينتيفيك وماراثون ديجيتال هولدينغز وريوت بلوكتشين وسترونغهولد ديجيتال ماينينغ، طلب المشرعون الأمريكيون فرانك بالون وبوبي راش وديانا ديجيت وبول تونكو من الشركات تقديم معلومات من عام ٢٠٢١ بما في ذلك استهلاك الطاقة لمنشآت التعدين الخاصة بهم ومصدر تلك الطاقة وما هي النسبة المئوية التي تأتي من مصادر الطاقة المتجددة، وكم مرة قلصت الشركات عملياتها. استفسر الأعضاء الأربعة في مجلس النواب أيضًا عن متوسط التكلفة لكل ميغاواط/ساعة، حيث أنفقت الشركات تعدين العملات المشفرة في كل من منشآتها الخاصة.
حيث قال المشرعون في رسالة إلى جيسون ليس الرئيس التنفيذي لشركة ريون: "تحمل تقنية بلوكتشين وعودًا هائلة قد تجعل معلوماتنا الشخصية أكثر أمانًا واقتصادًا أكثر كفاءة". "ومع ذلك، قد ينتج عن استهلاك الطاقة والأجهزة اللازمة لدعم العملات المشفرة القائمة على إثبات العمل، في بعض الحالات، عوامل خارجية شديدة في شكل انبعاثات ضارة ونفايات إلكترونية زائدة."
جاء الطلب بعد توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون خفض التضخم ليصبح قانونًا يوم الثلاثاء، وهو مشروع قانون يعتبره العديد من الخبراء أكبر تشريع في مكافحة تغير المناخ. وقد تضمن مشروع القانون حوافز لدعم وتنمية مشاريع الطاقة الخضراء، بما في ذلك النقل النظيف والتصنيع "المراعي للمناخ".
"نظرًا للتهديد الوجودي الذي تشكله أزمة المناخ، فإننا نشعر بقلق عميق بشأن جهود مثل [تعدين عملات إثبات العمل] التي تزيد الطلب على الوقود الأحفوري، مع إمكانية وضع ضغط جديد على شبكة الطاقة لدينا."
كانت هذه تفاصيل خبر المشرعون الأمريكيون يتوجهون بنداء مباشر إلى ٤ شركات تعدين لطلب معلومات عن استهلاك الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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