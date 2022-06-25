بيتباندا تعلن عن تسريح العالمين مشيرةً إلى عدم المساومة على جودة المنتج

تام شمس - السبت 25 يونيو 2022 05:45 مساءً - تنضم منصة بيتباندا النمساوية لتداول العملات المشفرة والأسهم إلى القائمة المتزايدة من الشركات للإعلان عن تسريح جماعي للعمالة لأنها تهدف إلى "الخروج منها بشكل سليم ماليًا" وسط سوق هابطة لا ترحم.

فخلال الأسابيع العديدة الماضية، نتج عن السوق الهابطة العديد من النتائج الكارثية للعديد من الأنظمة البيئية مثل تيرا (LUNA) وماجيك إنترنت موني (MIM) من أبراكادبرا. بعد أن شاهدت بيتباندا حوادث الانهيار من مقعد في الصف الأمامي، اتخذت "القرار الصعب" بخفض عدد موظفيها إلى ما يقرب من ٧٣٠ شخصًا.

وفي حين أن العدد الدقيق للموظفين الذين تم إخطارهم بالتوقف عن العمل في بيتباندا لا يزال غير معلوم، إذ تشير البيانات الواردة من لينكد إن إلى أن الشركة بصدد تسريح ما يقرب من ٢٧٧ موظفًا بدوام كامل وبدوام جزئي.

في الإعلان، المسمى "ذا واي فوروارد"، دعمت بيتباندا الخطوة لتقليص عدد الموظفين من خلال تسليط الضوء على الحاجة إلى أن تكون "قوية من حيث رأس المال" وسط ظروف السوق غير المؤكدة، قائلة:

"إنه قرار صعب ولكنه ضروري ونحن على ثقة من أن التصميم التنظيمي الجديد سيساعدنا على أن نكون شركة أكثر تركيزًا وفعالية وقوة."

تقدم الشركة حزم دعم موظفي itex والتي تشمل دعم الصحة العقلية والمراجع وبرنامج مساعدة الموظفين (EAP). عند الحديث عن مرحلة النمو المفرط، وهي عبارة عن جدول زمني يخترق فيه سوق العملات المشفرة القيمة السوقية البالغة ٢ تريليون دولار، كشفت بيتباندا عن مشاكل في العمليات الداخلية والبنية التحتية من أجل ضم عملاء جدد بنجاح: