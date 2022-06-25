الطلب على طاقة شبكة بيتكوين انخفض إلى ١٠,٦٥ غيغاواط حيث انخفض معدل الهاش بنسبة ١٤٪

تام شمس - السبت 25 يونيو 2022 05:45 مساءً - سجل استهلاك الطاقة الإجمالي لشبكة بيتكوين (BTC) انخفاضًا حادًا بعد محاكاة الانخفاض لمدة أسبوعين في معدل هاش التعدين، مما قلل من قوة التنقل لتعدين كتل بيتكوين إلى ١٩٩,٢٢٥ إكساهاش في الثانية (EH/s).

ووفقًا للبيانات التي شاركها مركز كامبريدج للتمويل البديل، سجلت شبكة بيتكوين أقل طلب للطاقة في عام ٢٠٢٢ وهو ١٠,٦٥ غيغاواط (GW). في ذروتها، طلبت شبكة بيتكوين ١٦,٠٩ غيغاواط من الطاقة.

الطلب على طاقة شبكة بيتكوين من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢. المصدر: ccaf.io

في ١٦ يونيو، أبرز تقرير كوينتيليغراف كيف يستخدم القطاع المصرفي طاقة أكثر ٥٦ مرة من نظام بيتكوين البيئي. حيث قال الناشر ميشيل خازاكا، مهندس تكنولوجيا المعلومات، واستشاري وخبير تشفير في مقابلة حصرية:

"إن بيتكوين لايتنينغ وبيتكوين بشكل عام هي حلول تكنولوجية رائعة وفعالة للغاية تستحق أن يتم تبنيها على نطاق واسع. هذا الاختراع رائع بما فيه الكفاية، وفعال بما فيه الكفاية، وقوي بما يكفي للحصول على اعتماد جماعي".

يمكن أن يُعزى الانخفاض المفاجئ في الطلب على الطاقة في بيتكوين إلى انخفاض معدل الهاش. يعمل معدل هاش التعدين كمقياس أمان رئيسي، وهو قوة الحوسبة المطلوبة من قبل القائمين بتعدين بيتكوين لتعدين كتلة بنجاح.

المخطط البياني لمعدل هاش بيتكوين لعام ٢٠٢٢. المصدر: بلوكتشين.كوم

وصلت صعوبة تعدين بيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ٢٣١,٤٢٨ إكساهاش في الثانية يوم ١٣ يونيو، تلاها انخفاض بنسبة -١٣,٩٪ على مدار أسبوعين. يُظهر آخر تفصيل لتوزيع معدل الهاش أن إف تو بول وآنت بول هما أكبر القائمين بالتعدين المعروفين مع كل تعدين ٨١ و٨٠ كتلة خلال الأيام الأربعة الماضية على التوالي.