ستارك وير تحقق أرباحًا بقيمة ١٠٠ مليون دولار مع اعتماد المستثمرين على نجاح الطبقة الثانية

تام شمس - الأربعاء 25 مايو 2022 06:48 مساءً - جمعت ستارك وير، وهي شركة تطوير إيثريوم (ETH) من الطبقة-٢، مبلغًا إضافيًا قدره ١٠٠ مليون دولار في أحدث جولة لجمع التبرعات على الرغم من الانكماش السائد في أسواق العملات المشفرة.

إذ شهدت جولة جمع تبرعات من السلسلة "د" لشركة ستارك وير أن تقييم الشركة يصل إلى ٨ مليارات دولار، مما يمثل زيادة في القيمة أربعة أضعاف بعد ستة أشهر فقط من الجولة "ج" في نوفمبر ٢٠٢١. وقادت شركة الاستثمار التكنولوجي غرين أوكس كابيتال آخر جولة لجمع التبرعات بالإضافة إلى شركة الأسهم الخاصة كوتيوي، تايغر غلوبال ومستثمرون آخرون.

أثبتت ستارك وير نفسها كلاعب رئيسي في مجال توسيع الطبقة ٢ لإيثريوم، حيث تتميز بمعدلات نقل أكبر للمعاملات مقارنة بشبكة بيتكوين وبشكل جماعي أكثر من جميع منصات الطبقة-٢ الأخرى في عام ٢٠٢٢.

وتستخدم الشركة تقنية الالتفاف لمنصات توسيع إيثريوم من الطبقة-٢. حيث تقول ستارك وير إنها قادرة على إضافة مجموعات ضخمة من المعاملات إلى شبكة إيثريوم الرئيسية، من خلال إنشاء إثباتات الصلاحية، والمعروفة أكثر باسم أدلة المعرفة الصفرية في الصناعة.

كان المؤسس المشارك والرئيس إيلي بن ساسون رائدًا في مجال تشفير ZK-STARK جنبًا إلى جنب مع علماء الكمبيوتر الآخرين. وتعتبر حجة المعرفة الشفافة القابلة للتطوير والمعرفة الصفرية هي نظام إثبات يستخدم تشفير العصر الجديد لتشفير بيانات المعاملات والتحقق منها - مما يضمن الأمان وقابلية التوسع ومقاومة الحوسبة الكمومية.

وقد أثبتت التكنولوجيا التي تدعم منصتي ستارك وير، ستارك إكس وستارك نت، شعبيتها. ستارك إكس هو محرك التوسيع الذي تستخدمه أسواق التوكات غير القابلة للإتلاف الشهيرة سورير وإميوتابل إكس ودي واي دي إكس، بينما ستارك نت هي عبارة عن شبكة تطوير تطبيقات لامركزية.

في حديثه إلى كوينتيليغراف، قام المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبن ساسون وستارك وير "أوري كولودني" بتفكيك أحدث جولة لجمع التبرعات، والتي كانت مدفوعة بطلب المستثمرين الخارجيين في الإمكانات طويلة المدى لتقنية الطبقة الثانية.

حيث قال كولوديني لكوينتيليغراف: "نحن نعتقد أننا في مهمة طويلة وصعبة ومتطلبة لابتكار وتطوير تقنية لم تكن موجودة من قبل وتقديمها إلى السوق كمنتج برمجي يقدم نظامًا بيئيًا حوله. كل هذا يتطلب موارد كبيرة للسماح لنا بالتركيز على المدى الطويل".

ستستخدم ستارك وير أحدث جولة لجمع التبرعات بقيمة ١٠٠ مليون دولار في جميع المجالات لتطوير نظامها البيئي حول أدوات البرامج التي تقوم ببنائها. أشار بن ساسون أيضًا إلى أن قدرات ستارك إكس كانت بمثابة بطاقة جذب رئيسية للمستثمرين، والتي ستشهد استمرار المنصة في كونها نقطة محورية للشركة:

"يجب أن يعتمد تقييم المستثمرين على مقاييس مجربة ومختبرة وجميع المقاييس الحالية تأتي من ستارك إكس. وقد قمنا بسك المزيد من التوكنات غير القابلة للإتلاف أكثر من أي منصة أخرى، نحن نقوم بتسوية معاملات اليوم أكثر من بيتكوين وكانت هناك أسابيع حيث قمنا بتسوية أكثر من إيثريوم."

وقد أوضح رئيس ستارك وير أن هذه المقاييس تنعكس في تقييم الشركة البالغ ٨ مليارات دولار وسيكون هدفها هو البناء على نجاح ستارك إكس حتى الآن، بينما يأمل في أن تستمر ستارك نت في جذب المطورين.

واعترف بن ساسون بأن قدرة التكنولوجيا الأساسية على تحقيق قابلية التوسع الحالية وأكبر لم تكن مفاجئة بالنظر إلى النظرية الرياضية التي تقف وراءها. ومع ذلك، تم منح الفضل للنظام البيئي الذي اعتمد ستارك إكس:

"المفاجأة السارة، والكثير من الفضل يعود إلى النظام البيئي وشركائنا المبدئيين ديفيرسفاي ودي واي دي إكس وسورير وإميوتابل إكس، هو القدرة على استخدام هذه التقنية الأساسية التي تتيح لك الحصول على تكامل الحساب على نطاق واسع وإنهائه مستخدمين بطريقة ناجحة وفعالة".

كان الانكماش الحالي في أسواق العملات المشفرة الأوسع مدعاة للقلق، لكن المؤسسين المشاركين في ستارك وير يعتقدون أن جهودهم لجمع التبرعات تشير إلى النظام البيئي الأوسع حيث يرى المستثمرون الأذكياء جانبًا إيجابيًا، على الرغم من النظرة القاتمة العامة.