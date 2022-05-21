النائب عن فلوريدا دونالدز يقدم مشروع قانون مصاحبًا لقانون الحرية المالية في مجلس النواب

تام شمس - السبت 21 مايو 2022 02:41 صباحاً - قدم النائب الجمهوري بايرون دونالدز، وهو جمهوري من فلوريدا، قانون الحرية المالية إلى مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة لمنع وزارة العمل الأمريكية من تقييد أنواع الاستثمارات التي يمكن تضمينها في خطط التقاعد ٤٠١(k) الموجهة ذاتيًا للأمريكيين. يأتي مشروع القانون مصاحبًا لمشروع قانون مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما الذي طرحه تومي توبرفيل في ٥ مايو.

تم تقديم قانون الحرية المالية كرد فعل على تقرير الامتثال لوزارة العمل الأمريكية (DOL) بتاريخ ١٠ مارس والذي أثار اعتراضات على إدراج العملات المشفرة في خطط التقاعد ٤٠١(k). وقد حذر هذا التقرير من أن إدارة أمن مزايا الموظفين التابعة للإدارة "تتوقع إجراء برنامج استقصائي يستهدف الخطط التي تقدم استثمارات للمشاركين في العملات المشفرة والمنتجات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالح المشاركين في الخطة والمستفيدين فيما يتعلق بهذه الاستثمارات."

أثار تقرير وزارة العمل ردًا من شركة فيديليتي إنفستمنتس العملاقة للخدمات المالية اعتراضًا على ما رأت أنه لغة ومواقف غير واضحة انحرفت عن نية القانون الذي أنشأ برنامج ٤٠١(k). وطلبت من وزارة العمل توضيح التقرير أو سحبه. بعد أسبوعين، انضمت فيديليتي إلى عدد من شركات الخدمات المالية الأصغر في تقديم بيتكوين لأصحاب خطط ٤٠١(k).

وقد رد توبرفيل في افتتاحية على سي إن بي سي قبل تقديم مشروع قانونه، "سواء كنت تؤمن بالآفاق الاقتصادية طويلة الأجل للعملات المشفرة أم لا، فإن اختيار ما تستثمر فيه مدخرات التقاعد يجب أن يكون لك - وليس اختيار الحكومة."

وفي بيانٍ صحفي على تويتر أعلن فيه تقديم مشروع القانون الخاص به، ذكر دونالدز أن وزارة العمل كانت تقيد خيارات المستثمرين لحسابات التقاعد الخاصة بهم، ووصف إدارة بايدن بأنها تقوم "بمحاولة واسعة النطاق وشاملة لمركزية السلطة في واشنطن" من خلال تقرير وزارة العمل.