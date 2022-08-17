شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أحدث مصنع لمستلزمات السكك الحديدية بتكلفة 250 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية "سيجوارت"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، تدشين أحدث مصنع فى العالم لإنتاج فلنكات السكك الحديدية بمنطقة المعصرة بحلوان، بعد وصول المعدات والألات من إيطاليا إلى ميناء الاسكندرية بعد تأخرها عدة أشهر نتيجة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.. تعرف علي التفاصيل. 1- تصل التكلفة الاجمالية للمشروع نحو 250 مليون جنيه منها 10 ملايين دولار تكلفة المعدات. 2- المصنع متخصص في تصنيع الفلنكات الخاصة بالسكك الحديدية والمترو. 3- من المتوقع الانتهاء من تركيب المصنع المتنقل وبدء التصنيع فى غضون شهرين. 4- يسهل نقل المصنع لمناطق امتداد خطوط السكك الحديدية لخفض تكلفة نقل الفلنكات المكلفة . 5- مصر تحتاج لصناعة الفلنكات بشكل كبير بدلا من استيرادها من الخارج . 6- يساهم المشروع الجديد فى زيادة موارد مصانع سيجوارت المستقبلية مما يحولها للربحية. 7- سيورد المصنع فلنكات القطار الكهربائي السريع والمترو .