شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم الثلاثاء.. الفيليه البلطى من 30 إلى 160 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 16-8-2022 فى سوق الجملة، استقرارا ملحوظا وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 24 و32 جنيهًا بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 17 و23 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها وقشر البياض ما بين 75 و105 جنيهات.

وتراوح سعر البياض الأملس مقاس 1 تسجيل مستويات ما بين 60 إلى 90 جنيها وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 40 إلى 200 جنيه والمكرونة السويسى من 73 إلى 76 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 60 إلى 74 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو مقاس 2 فتراوحت أسعاره ما بين 155 إلى 255 جنيها والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها والجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.