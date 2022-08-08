شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للملابس: 8 شركات بالقطاع تشارك بأكبر معرض للملابس بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مشاركته فى الدورة الثانية لمعرض Sourcing at Magic لعام 2022 بمدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 7 – 10 أغسطس وذلك بجناح مصرى يضم 8 مصانع من قطاع الملابس الجاهزة:

وأشار المجلس إلى أن معرض Sourcing at Magic من أهم المعارض المتخصصة فى الملابس الجاهزة، ويجمع بين الكثير من العلامات التجارية الكبيرة وبين تجار التجزئة من مختلف دول العالم، مما يعد فرصة متميزة لعرض إمكانيات القطاع والترويج لمنتجات الملابس الجاهزة فى الخارج.

وأوضح المجلس أن المصانع المصرية التابعة لقطاع الملابس الجاهزة تشارك بالمعرض منذ أكثر من 10 سنوات حيث أنه من أكبر معارض الملابس الجاهزة بالولايات المتحدة الأمريكية التى تأتى على رأس قائمة الأسواق المستهدفة لأنه سوق استهلاكى ويمتلك قوة شرائية كبيرة حيث يمثل أكثر من 60% من صادرات الملابس الجاهزة المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة عام 2022 حتى نهاية يونية 746 مليون دولار

وأشار بيان المجلس إلى أن المصانع المصرية بمعرض Sourcing at Magic ستساهم فى رفع الوعى بالمنتجات الجديدة والخامات المستدامة Sustainable Material المطلوبة بالأسواق العالمية إلى جانب الاتجاهات والمتطلبات الحديثة وايضاً احدث التكنولوجيات والتغير فى الأسعار.

وأكدت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن المعرض يعد فرصة للمصانع المصرية المشاركة لمقابلة أشهر العلامات التجارية البارزة إلى جانب التعرف على عملاء جدد وتوطيد العلاقات بالعملاء الحاليين

وأشارت مارى لويس إلى أن السوق الأمريكى مازال من أكثر الأسواق الهامة أمام قطاع الملابس الجاهزة المصرية إلى جانب أن من أفضل الوسائل الترويجية والتسويقية التى تساهم فى ترويج الملابس هى المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة بالخارج والبعثات الترويجية.

وشددت مارى لويس على أن المجلس التصديرى للملابس يتطلع بشكل دائم إلى الترويج لمنتجات الملابس المصرية وعرض الإمكانيات التصنيعية والمزايا التنافسية التى تحملها الصادرات المصرية.

وجاءت قائمة الشركات المشاركة، إسكندرية للتصنيع والبيت الدولى للمنسوجات وايجى تريكو للملابس الجاهزة والسولانج لتصنيع الملابس الجاهزة وشك بوينت للملابس الجاهزة وجنيدى للملابس الجاهزة وكويز جروب وشاهينلر إيجبت.