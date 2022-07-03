شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأضاحى فى مصر بتداولات الأحد 3 يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر متوسط أسعار الأضاحى هذا العام وذلك مع استمرار الطلب المرتفع على الأضاحى خلال هذا الأسبوع، الأمر الذى يرفع الأسعار بحسب كل منطقة.

أسعار لحوم الأضاحى فى مصر:

سعر الكيلو البقرى "عجول" 70إلى 75 جنيها للكيلو

سعر الكيلو البقرى "إناث" 65 إلى 67 جنيها للكيلو

سعر الكيلو الجاموسى 60 إلى 64 جنيها للكيلو

سعر الكيلو "الضأن" 71 إلى 75 جنيها للكيلو

أسعار لحوم الأضاحى تختلف من محافظة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى وذلك وفق تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار، الأمر الذى يجعل الأسعار مختلفة وفق المنطقة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق مبيعات صكوك الأضاحى 40 مليون جنيه حتى تاريخه، بإجمالى مبيعات أكثر من (18) ألف صك، وجاءت حصيلة مبيعات مديرية أوقاف القاهرة فى المقدمة، حيث بلغت 2750 صك أضاحى الأوقاف بقيمة (6050000) جنيه.