شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: إنتاج 500 ألف طن من مصانع الدلتا للصلب العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، عن مستجدات تطوير مصانع الدلتا للصلب التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، بتكلفة تبلغ نحو 45 مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى إحلال المصنع القديم لحديد التسليح الذى كان ينتج حوالى 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بيليت سنويًا على مرحلتين.

أشارت الوزارة فى تقرير حديث لها إنه بالإضافة إلى إنشاء مسبك صلب وزهر جديد بطاقة 10000 طن سنوياً بتكلفة استثمارية اجمالية لتطوير الشركة تبلغ 45 مليون دولار، يتم تمويلها من حصيلة بيع 32 فدان مملوكة للشركة غير مستغلة.

أوضحت إنه تم الحصول على ترخيص من هيئة التنمية الصناعية لزيادة الطاقة الإنتاجية، كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250 ألف طن، مما انعكس إيجابيًا على أداء الشركة التي تحولت إلى الربحية بقيمة حوالي 24 مليون في عام 2020/2021 و21 مليونا في 9 أشهر من العام المالى 2021/2022 مقابل خسارة 49 مليون جنيه فى العام المالى 2019/2020

وأضافت إنه جار العمل بالمرحلة الثانية من التطوير لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250 ألف طن، وتم اختيار شركة جيمكو الهولندية، من خلال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع إنشاء المسبك ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ خلال عام 2023.