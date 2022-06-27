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15 شركة مؤهلة لمشروعي الخزن الإستراتيجي المستقل للمياه بالشرقية ومحافظة الأحساء

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الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة لشراكة المياه، المتعهد الرئيسي لمشاريع المياه والمياه المستقلة في المملكة عن قائمة الشركات المؤهلة (مطور رئيسي و/أو مطور فني و/أو مطور آخر) لمشروعي محافظة الأحساء والمنطقة الشرقية للخزن الإستراتيجي المستقل للمياه، فيما بلغ عدد الشركات المؤهلة 15 شركة.

ويتكون المشروع من خزانين للمياه هما خزان المنطقة الشرقية بسعة تخزين إرشادية 3.510.000 متر مكعب، وخزان الأحساء بسعة تخزين إرشادية 1.389.000 متر مكعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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