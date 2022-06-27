شكرا لقرائتكم خبر عن 15 شركة مؤهلة لمشروعي الخزن الإستراتيجي المستقل للمياه بالشرقية ومحافظة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية لشراكة المياه، المتعهد الرئيسي لمشاريع المياه والمياه المستقلة في المملكة عن قائمة الشركات المؤهلة (مطور رئيسي و/أو مطور فني و/أو مطور آخر) لمشروعي محافظة الأحساء والمنطقة الشرقية للخزن الإستراتيجي المستقل للمياه، فيما بلغ عدد الشركات المؤهلة 15 شركة.
ويتكون المشروع من خزانين للمياه هما خزان المنطقة الشرقية بسعة تخزين إرشادية 3.510.000 متر مكعب، وخزان الأحساء بسعة تخزين إرشادية 1.389.000 متر مكعب.