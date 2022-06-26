شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بنى سويف الجديدة: إقامة نادٍ رياضى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقَّع المهندس خالد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، عقد البيع الابتدائي لقطعة الأرض المخصصة لنقابة المهندسين لإقامة نادٍ رياضي اجتماعي جديد بالمنطقة الرياضية والترفيهية بالمدينة والبالغ مساحتها 4.9 فدان، وذلك بحضور المهندس محمد ثروت عبد العزيز، نقيب مهندسي محافظة بنى سويف.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه جارٍ استصدار التراخيص اللازمة للبدء في أقرب وقت في أعمال البناء للمشروع، مشيراً إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية بالخدمات المختلفة بالمدينة وسيسهم في توفير العديد من فرص العمل، ويُلبي متطلبات قاطني المدينة.

وفي ذات السياق شهد المهندس خالد رجب، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة النهضة بالمدينة برئاسة الدكتور محمد حسام الدين الملاحي، ومركز شباب مدينة بني سويف الجديدة برئاسة إيمان حسني، وذلك لتقديم الرعاية والخدمات المجتمعية والاستشارات في مجالات التسويق والإعلام والاستشارات والرعاية الطبية للاعبين الرياضيين والاستشارات الهندسية لتطوير المركز، وتنظيم قوافل طبية، وذلك عن طريق الكليات المختلفة بالجامعة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن البروتوكول تضمن أيضاً استضافة مركز الشباب المسابقات والأنشطة الرياضية وعلى سبيل المثال لا الحصر استضافة التدريبات والمباريات والمسابقات الرياضية لأكاديمية الأهلي لكرة القدم على ملاعب المركز، وكذا الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية التي تقدمها الجامعة.

جدير بالذكر أنه حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونقيب الرياضيين ببني سويف وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة.

وأثنى الحضور على توقيع هذا البروتوكول والذي يعد خطوة هامة لتطوير المنظومة الرياضية والاجتماعية والثقافية داخل مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة.