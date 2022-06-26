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5 جنسيات عربية الأكثر تسجيلا للعمل بالقطاع الحكومى فى مصر.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة السنوية للعاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام لعام 2021، توزيع العاملين فى القطاع الحكومى من الدول العربية، وبلغ إجمالى عددهم 113 عربيا، موزعين بين الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع العام/ الأعمال العام.

 

وجاء توزيع عدد العاملين العرب وفقا لما يلي:

فلسطين 35 فلسطينيا

السودان 12 سودانيا

المغرب 9 مغاربة

لبنان 9 لبنانيين

الجزائر 8 جزائريين

 

 


العاملون الأجانب فى القطاع الحكومى من الدول العربية

 

وسجل إجمالى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام بلغ 1687 أجنبيا، بنهاية عام 2021، مقابل 1172 أجنبيا عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 43.9%، واستحوذت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على نحو 513 أجنبيا من إجمالى العاملين الأجانب فى مصر عام 2021، بنسبة بلغت 30.4%، يليها الشركة القابضة لكهرباء مصر ويعمل بها 248 أجنبيا بنسبة 14.7% من إجمالى الأجانب.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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