تعرف على أهم خطوات وإجراءات البترول للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات

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القاهرة - سامية سيد - يعد التحول الطاقى وخفض الانبعاثات جزءً رئيسيًا من استراتيجية قطاع البترول، وقد بادر القطاع بتبنى رؤية وخطة للعمل على التحول إلى مصادر منخفضة الكربون للطاقة وإزالة الكربون وفقًا لمحاور أساسية تشمل اختيار الغاز الطبيعى كوقود رئيسى خلال المرحلة الانتقالية نحو التحول الطاقة الكامل والتوسع فى استخداماته فى مصر وذلك لأنه يعد الوقود الأحفورى الأقل تلويثًا للبيئة، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إزالة الكربون، دراسة تنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات تهدف إلى الحفاظ على البيئة، استغلال الهيدروجين.

ونجح قطاع البترول باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات وتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب فى هذا الصدد منها:

1-الانضمام إلى مبادرة البنك الدولى العالمية لوقف الحرق الروتينى لغازات الشعلة بحلول عام 2030.

2-تنفيذ مشروعات لاسترجاع غازات الشعلة بمواقع الإنتاج وإعادة استغلالها.

3- حيث تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعًا لتدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود بديلًا عن السولار فى 10 شركات تابعة للقطاع.

4- وكذلك الانتهاء من تنفيذ 88 مشروعًا لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء فى 31 شركة.

5- فضلًا عن تركيب وتشغيل خلايا الطاقة الشمسية فى 21 شركة بقدرة إجمالية 1350 كيلو وات، وقدرت إجمالى كميات الانبعاثات التى تم خفضها من تلك المشروعات بحوالى 3ر1 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا.

6-جارى تنفيذ دراسة لقياس انبعاثات الميثان بشركات القطاع.

7-تماشيًا مع التوجه العالمى نحو الاقتصاد الأخضر، جارى إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون.

8-كما يجرى التواصل مع بعض الدول التى اتخذت خطوات متقدمة فى هذا المجال للاستفادة من تجاربها الناجحة فى هذا الصدد.

9-كما تم توقيع مذكرات تفاهم من جانب شركات قطاع البترول وعدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التحول الطاقى وإزالة الكربون والهيدروجين.

10-شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية فى فعاليات قمة المناخ (COP 26) فى جلاسجو بالمملكة المتحدة، ومبادرة الوصول إلى الحياد الكربونى (Net Zero World) التى أطلقتها الولايات المتحدة على هامش أعمال القمة.. وجارى التنسيق من خلال اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 للإعداد لمشاركة قطاع البترول الفاعلة فى المؤتمر.

11-تقود مصر حاليًا جهود الإعداد لإطلاق مبادرة مصرية بالنياية عن افريقيا للتحول الطاقى والمناخ والمقترح إطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ القادمة COP27 فى اطار دعم تبنى رؤية موحدة لإفريقيا خلال تلك القمة بشأن احقيتها فى الاستفادة بمواردها الطبيعية من الوقود الأحفورى والتحول الطاقى وفق نهج متوازن واقعى يراعى متطلبات القارة واوضاعها.

12- وقع قطاع البترول مع العديد من الشركات الأجنبية عدة مذكرات تفاهم للتعاون فى خفض الانبعاثات بمواقع العمل البترولية المختلفة باستخدام التقنيات المتطورة وللإعداد لعدة مبادرات فى ذات المجال ليتم إطلاقها خلال قمة المناخ.

13-تم البدء فى دراسة عدة مشروعات صديقة للبيئة وذلك إلى جوار مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز الجارى تنفيذه بالبحيرة حيث تم التوقيع مع إحدى الشركات الإماراتية لدراسة مشروع إنتاج زيت الطحالب للمساهمة فى انتاج الوقود الحيوى.