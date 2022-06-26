شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تفتتح "عيادات الأعمال" ضمن فعاليات ملتقى الشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ عيادة الأعمال الخاصة بمشروع رواد 2030 التابع للوزارة، وذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة، الذي نظمته الوزارة ومشروع رواد 2030 بمقر الجريك كامبس.

وخلال الافتتاح أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة عيادات الأعمال في مصر هدفها الرئيسي تقديم استشارات في كل المجالات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وأيضا للمتعثرين من أصحاب الشركات الناشئة بهدف استكمال مشروعاتهم.

وأوضحت السعيد أن العيادات تقدم استشارات عامة ومالية وقانونية تهدف إلى تكوين مرجعية قانونية، مشيرة إلى أن من ضمن أهداف هذه العيادات؛ المحافظة على استدامة الشركات الناشئة.