شكرا لقرائتكم خبر عن %38 زيادة في واردات الصين من نفط المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت حسابات بناء على بيانات الجمارك الصينية الرسمية أن واردات الصين من النفط الخام من المملكة قفزت 38 % في أبريل مقارنة معها قبل عام، لتسجل أعلى حجم شهري منذ مايو 2020.

وبلغت الشحنات من المملكة 8.93 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 2.17 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وكانت المشتريات قد بلغت 1.61 مليون برميل يوميا في مارس و1.57 مليون برميل يوميا قبل عام.

وزاد إجمالي واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي بنحو 7 % على أساس سنوي، وهو أول ارتفاع لها في ثلاثة أشهر، على الرغم من أن عمليات الإغلاق الواسعة لمكافحة فيروس كورونا أدت إلى تقليص الطلب على الوقود وخفض إنتاج المصافي.

وأبلغت الجمارك عن عدم وجود واردات من فنزويلا، إذ تجنبت شركات النفط الحكومية الشراء منذ أواخر عام 2019 خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية الثانوية.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات أيضا أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الروسي في أبريل ارتفعت بنسبة 80 % عنها قبل عام لتصل إلى 462975 طنا، وهي أعلى كمية شهرية في ستة أشهر.

وتراجعت واردات الصين الإجمالية من الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي بنسبة 34.5 % إلى 4.35 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 مع تجنب المستوردين الإمدادات الفورية العالمية باهظة الثمن.