شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور يستأنف خطة تطوير محاور الطرق داخل المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف جهاز مدينة العبور، استكمال تنفيذ خطة تطوير وتأهيل محاور الطرق داخل المدينة، وذلك عقب عودة شركات المقاولات من إجازة العيد، حيث أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة العبور، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد طبقا لكل مشروع.

وأوضح أنه تم وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة الطرق داخل المدينة، لافتا إلى أنه تم رفع كفاءة شبكة الإنارة بالمدينة واستحداث ما يلزم أثناء عمليات التطوير الجارية بالمدينة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وسهولة تنقلهم في شوارع المدينة وخاصة الطرق الرئيسية.

وأوضح أنه تم تطوير ورفع كفاءة اعمدة الإنارة بطريق بلبيس السلام الصحراوي واستحداث أعمدة إنارة جديدة علي جانبي الطريق، وايضا أمام مدخل المدينة وتم تركيب كشافات ليد موفرة بقدرة(145وات) لرؤية بصرية افضل ولسهولة تنقل المواطنين وجاري استكمال الاعمال تباعا.

كن المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أكد إنه تم إنشاء منطقة ألعاب أطفال "kids area" كتجربة للمرحلة الأولى بجوار الچيم المفتوح بالمنطقة بالفاصل بين الحي التاسع والطريق الرئيسي للمدينة، لافتاً إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 20 لُعبة مختلفة وصب الخرسانة الجاهزة لقواعد الألعاب لزيادة العامل الأمني للأطفال مستخدمي الألعاب.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم صيانة المسطح الأخضر لبعض الألعاب وتمهيد محيط الألعاب الأخرى، والتأكد من تثبيتها بشكل كافٍ لسهولة استخدامها، مضيفاً أنه سوف يتم قريباً تجهيز بعض قطع الأراضي المناسبة للمراحل القادمة من مناطق ألعاب الأطفال لتعميم التجربة بأحياء المدينة المختلفة.