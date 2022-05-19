شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر كفاءات المقاولين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أكاديمية الهيئة السعودية للمقاولين أمس "معسكر كفاءات المقاولين" الذي يهدف لتطوير العاملين في القطاع فنياً وإدارياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتكون منصة معرفية متخصصة تسهم في رفع المستوى الفني والمعرفي وتنمية قدرات المقاولين، عبر رحلة تدريبية تفاعلية متكاملة تنظمها الهيئة ولمدة ثلاثة أيام تتضمن رحلة المقاول إنشاء المنشأة، وتأهيلها، وإدارتها، وتنفيذ المشاريع، وتسليم المشاريع بجودة عالية لتحقيق الإنتاجية المميزة، لتسهم في معرفة أهم المعايير المهنية في قطاع المقاولات، ومعرفة أنشطة المقاولات المتاحة وتحليلها لاختيار النشاط المناسب، كما يهدف المعسكر لحصر تحديات القطاع ومعرفة كيفية التعامل معها، ومعرفة جميع الإجراءات اللازمة لإصدار السجلات والمستندات لتسجيل وتأهيل المنشأة بحيث تتوافق مع سوق المقاولات.

ويأتي المعسكر امتداداً للجهود التي تبذلها الهيئة لتنمية قدرات العاملين في منشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص والمنشآت الكبيرة بشكل عام، واطلاعهم على الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، كما يشارك بالمعسكر عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص تشمل: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للملكية الفكرية ومنصة اعتماد معهد إدارة المشاريع واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وغيرها