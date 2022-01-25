شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين فرع الصندوق العقاري الجديد بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل أمس الأول، فرع الصندوق الجديد بمدينة الدمام، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي.

واطلع الوزير على الخدمات التي يقدمها الفرع، كما استمع لشرح تفصيلي لخطة عمله وآلية الخدمات الإلكترونية والذكية المقدمة للمواطنين لتسهيل إجراءات تملّك المسكن الملائم، بما يتوافق مع منظومة الحلول التمويلية والسكنية المتكاملة لمستفيدي «سكني»، في إطار تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بهدف زيادة التملك إلى 70 % نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن تدشين الفرع الجديد بالدمام يأتي استمراراً لنهج الصندوق في تطوير الفروع الذكية، وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر انسيابية للمستفيدين وبكل يُسر وسهولة، مؤكداً استمرار الصندوق في زيادة مستوى رضا مستفيديه من خلال تسهيل إجراءات الحصول على المسكن الملائم.

وأضاف إن الفرع يجمع الجهات التمويلية بجانب فريق استشاري من منصة وخدمة المستشار العقاري لتقديم جميع الخدمات التمويلية والسكنية لمستفيدي «سكني» تحت سقف واحد داخل مقر فرع الدمام، مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات القرض العقاري المدعُوم.

وأفاد ابن ماضي أن فرع الدمام وفّر خدمة الأجهزة الذاتية لتنفيذ إجراءات «القرض المدعُوم» على مدار الساعة دون الحاجة لموظف الخدمة، مشيرًا إلى أن الصندوق أتاح أكثر من 43 خدمة إلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70 % بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030.