شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تدشن المهرجان الهندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت شركة التجزئة الرائدة لولو السعودية للأسواق الكبرى مهرجانها «بهجة الهند»، للاحتفال بالمأكولات والأزياء الهندية في جميع متاجرها في المملكة والذي سيستمر لمدة أسبوع من 23 حتى 29 يناير. وتم افتتاح المهرجان في 23 يناير من قبل د. أوصاف سيد، سفير الهند لدى المملكة العربية السعودية، بحضور شهيم محمد، مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى، ومسؤولي لولو في الرياض أفينيو مول، المربع. وافتتح نفس المهرجان في منطقة جدة د. محمد شهيد قنصل عام الهند. وقال أوصاف: «تلعب مجموعة لولو دورا رائعا في كونها جسرا بين الهند والمملكة، كشركة عملاقة ذات قلب هندي، وجذور في المملكة العربية السعودية ووجود عالمي. لم تكتفِ المجموعة بترويج المنتجات الهندية فحسب، بل أيضا استثمرت في المشاريع التي ستوفر فرص عمل قيمة، ويسعدني جدا أن أشير إلى أن لولو تفتتح فروعا جديدة في أنحاء المملكة مما يدل على شعبيتها بين السكان المحليين».

ووفرت لولو أكثر من 7000 منتج من عدة فئات مختلفة مثل الفواكه والخضراوات الطازجة واللحوم والملابس الهندية التقليدية مثل الساري وشويدار، بالإضافة إلى تحضير مجموعة كبيرة من المأكولات الساخنة الطازجة مثل البرياني والكاري والحلويات والعديد من الأطباق الشهية.

وقال شهيم محمد: «نفخر دائما بإظهار جمال وتنوع الثقافة الهندية من خلال المهرجان ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بالمأكولات الهندية من خلاله، وتتمتع شركة لولو بعلاقات قوية مع أسواقها الهندية واستمرت في الحفاظ عليها طوال السنوات بتحقيق مبيعات استثنائية».

ولقد بذلت لولو التي لديها مصانعها الخاصة لتجهيز الأغذية ومكاتب التصدير في الهند، جهودا هائلة لتقديم مجموعة جديدة من المنتجات والتي تتميز بالعضوية وقليلة الدسم والخالية من الغلوتين والعديد من خيارات الأطعمة القائمة على النظام الغذائي. وسوف تتوفر عروض ترويجية عديدة لمساعدة المتسوقين على اكتشاف روائع الطعام والأزياء الهندية. إضافة إلى عرض «اشتر قطعتين واحصل على 1 مجانا» على الملابس لجميع الأسرة.