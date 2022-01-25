شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تدشن المهرجان الهندي والان نبدء بالتفاصيل
ووفرت لولو أكثر من 7000 منتج من عدة فئات مختلفة مثل الفواكه والخضراوات الطازجة واللحوم والملابس الهندية التقليدية مثل الساري وشويدار، بالإضافة إلى تحضير مجموعة كبيرة من المأكولات الساخنة الطازجة مثل البرياني والكاري والحلويات والعديد من الأطباق الشهية.
وقال شهيم محمد: «نفخر دائما بإظهار جمال وتنوع الثقافة الهندية من خلال المهرجان ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بالمأكولات الهندية من خلاله، وتتمتع شركة لولو بعلاقات قوية مع أسواقها الهندية واستمرت في الحفاظ عليها طوال السنوات بتحقيق مبيعات استثنائية».
ولقد بذلت لولو التي لديها مصانعها الخاصة لتجهيز الأغذية ومكاتب التصدير في الهند، جهودا هائلة لتقديم مجموعة جديدة من المنتجات والتي تتميز بالعضوية وقليلة الدسم والخالية من الغلوتين والعديد من خيارات الأطعمة القائمة على النظام الغذائي. وسوف تتوفر عروض ترويجية عديدة لمساعدة المتسوقين على اكتشاف روائع الطعام والأزياء الهندية. إضافة إلى عرض «اشتر قطعتين واحصل على 1 مجانا» على الملابس لجميع الأسرة.