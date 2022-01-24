شكرا لقرائتكم خبر عن علاء حجر رئيساً للإدارة المركزية للمكتب الفنى بوزارة البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس علاء عادل عباس السيد حجر - رئيساً للإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.

كما أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس إبراهيم حسن أحمد محمد إبراهيم - نائباً للرئيس التنفيذي بالشركة الأسبانية المصريةللغاز ( سيجاس ).

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، استعرضا خلاله استعداد الوزارتين بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر العام الحالى، والتى يتم الإعداد الجيد لها من خلال لجنة عليا للتنيسق بين مختلف الوزارات والجهات المشاركة في المؤتمر.

وأكد المهندس طارق الملا على أهمية استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ نيابة عن القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية كان لديها رؤية واعية وسباقة من خلال مبادرات كان منها الدعوة الرئاسية لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف وصديق للبيئة فى المنازل والسيارات والتى شهدت إقبالاً كبيراً ونتائج فاقت خلال السنوات الماضية، ما تم تحقيقه على مدار عقود منذ بدء هذه الأنشطة.