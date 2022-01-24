شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت عملة البتكوين نحو تسعة بالمئة اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، حيث تسببت مخاوف من شن روسيا هجوما على أوكرانيا في استمرار عمليات بيع الأصول عالية المخاطر، بوتيرة سريعة حول العالم.

وانخفضت البتكوين أكبر العملات المشفرة 8.8 بالمئة إلى 33058 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 23 يوليو تموز لتتكبد خسائر تتجاوز 50 بالمئة منذ هبوطها من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.