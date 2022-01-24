الاقتصاد

البتكوين تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 6 أشهر

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الدمام - شريف احمد - تراجعت عملة البتكوين نحو تسعة بالمئة اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، حيث تسببت مخاوف من شن روسيا هجوما على أوكرانيا في استمرار عمليات بيع الأصول عالية المخاطر، بوتيرة سريعة حول العالم.

وانخفضت البتكوين أكبر العملات المشفرة 8.8 بالمئة إلى 33058 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 23 يوليو تموز لتتكبد خسائر تتجاوز 50 بالمئة منذ هبوطها من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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