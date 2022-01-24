شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنيا الجديدة : تخصيص 7 قطع أراض بمساحة 27 فدانا لإقامة مشروعات استثمارية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إلى أن فرص الاستثمار بالمدينة خلال 2021، شملت تخصيص 7 قطع أراضٍ استثمارية بإجمالى مساحة (113187م2) بما يعادل 27 فدانا تقريباً بأنشطة خدمية استثمارية بمساحات مختلفة ( تجارى إدارى – بنك – جامعة – مركز طبى – فندق - مخازن ) لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.
جدير بالذكر أن الافتتاحات الرئاسية الأخيرة بالصعيد، شملت بمدينة المنيا الجديدة مشروعات: 2040 وحدة سكنية لمحدودى الدخل " إسكان اجتماعي" مرحلة ثانية بإجمالى 85 عمارة، والمرحلة الأولى من مشروع JANNA بعدد 22 عمارة تضم 528 وحدة سكنية بالمنطقة الترفيهية، والمرحلة الثانية من محطة تنقية المياه الدائمة بطاقة 50 ألف م3/يوم.