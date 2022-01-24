شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنيا الجديدة : تخصيص 7 قطع أراض بمساحة 27 فدانا لإقامة مشروعات استثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، تفاصيل مشروعات الطرق والزراعة داخل المدينة، لافتا إلى أن قطاع الطرق والزراعة، شهد تنفيذ أعمال تنسيق الموقع لـ2040 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ورفع كفاءة وزراعة المسطحات الخضراء بالطرق الرئيسية والميادين بالمدينة، وأعمال الطرق مرحلة ثانية لـ 85 عمارة بمنطقة 1360 فدانا، والطريق المؤدى إليها من الطريق الصحراوى ( المنيا - أسيوط )، وازدواج الطريق الصحراوى الشرقى من كمين الصفا وحتى الحد الشمالى لكردون المدينة بطول ٦.٥ كيلو متر أمام منطقة الإسكان الاجتماعي، وعمارات المنحة الإماراتية، ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الرئيسية وتجميل الميادين .

وأشار رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إلى أن فرص الاستثمار بالمدينة خلال 2021، شملت تخصيص 7 قطع أراضٍ استثمارية بإجمالى مساحة (113187م2) بما يعادل 27 فدانا تقريباً بأنشطة خدمية استثمارية بمساحات مختلفة ( تجارى إدارى – بنك – جامعة – مركز طبى – فندق - مخازن ) لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.

جدير بالذكر أن الافتتاحات الرئاسية الأخيرة بالصعيد، شملت بمدينة المنيا الجديدة مشروعات: 2040 وحدة سكنية لمحدودى الدخل " إسكان اجتماعي" مرحلة ثانية بإجمالى 85 عمارة، والمرحلة الأولى من مشروع JANNA بعدد 22 عمارة تضم 528 وحدة سكنية بالمنطقة الترفيهية، والمرحلة الثانية من محطة تنقية المياه الدائمة بطاقة 50 ألف م3/يوم.