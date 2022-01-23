تدشين 20 مشروعا تنمويا في جازان بتكلفة 3.6 مليارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر أمس 20 مشروعا تنمويا جديدا لخدمات بيئية ومائية وزراعية في المنطقة، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بتكلفة إجمالية 3.6 مليارات ريال، لتخدم أكثر من 1.3 مليون مستفيد في منطقة جازان، وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان. وأكد الفضلي أن المشاريع التي دشنها أمير منطقة جازان نُفذت وفق أفضل الممارسات والخبرات الفنية لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفقا لاستراتيجيات أُسست لتترجم رؤية المملكة 2030.





انتهاء الشركة السعودية لشراكات المياه من تنفيذ وتشغيل مشروع المرحلة الثالثة لمحطات الشقيق لتحلية المياه المالحة بتقنية التناضح العكسي على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة القطاع الخاص، على مساحة بلغت 160 ألف م2، بطاقة إنتاجية تصل إلى 450 ألف م3 في اليوم؛ تلبية للطلب على المياه المحلاة في منطقتَي جازان وعسير، وخدمة لأكثر من 1.2 مليون مستفيد، بتكلفة مالية تجاوزت 2.1 مليار ريال.



تشييد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة محطتين لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، الأولى في محافظة الشقيق بطاقة إنتاجية بلغت 42,500 ألف م3 في اليوم، والمحطة الأخرى في جزر فرسان بطاقة إنتاجية بلغت 17 ألف م3 في اليوم؛ بهدف تلبية الطلب المتنامي على مياه الشرب المحلاة وتوطين التقنية، وبتكلفة مالية تجاوزت 378 ميلون ريال.



توريد 3 محطات متنقلة (بارجات) لتحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص، وبطاقة إنتاجية بلغت في مجملها 150 ألف م3 في اليوم، وتشغيل أولى البارجات بطاقة 50 ألف م3 في اليوم، وربطها بمنظومة الشقيق لإنتاج ونقل المياه المحلاة.

تفاصيل المشاريع:



إكمال مسار منظومة إنتاج ونقل المياه في المنطقة، حيث نفذت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خطا ناقلا للمياه من سد وادي بيش إلى محافظة الشقيق، بسعة نقل إجمالية بلغت 175 ألف م3 في اليوم، وبأطوال تجاوزت 72 كلم طوليا، وخزانا استراتيجيا في محافظة الفطيحة بسعة تخزين بلغت 170 ألف م3 للمياه المنتجة لخدمة مدينة جازان ومحافظات وقرى المنطقة وبتكلفة مالية تجاوزت 312 مليون ريال.



تنفيذ مشروع نقل المياه إلى مدينة جازان ومحافظات المنطقة، من خلال تنفيذ خط ناقل للمياه المحلاة بسعة تصميمية بلغت 270 ألف م3 في اليوم وبأطوال تجاوزت 54 كلم طوليا، ضمن مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق (المرحلة الثالثة) بتكلفة مالية تجاوزت 315 مليون ريال؛ وذلك لتعزيز منظومة نقل المياه في منطقة جازان.



تنفيذ شركة المياه الوطنية في مجال توزيع المياه 7 مشروعات بتكلفة تجاوزت 213 مليون ريال، تضمنت مشروعين لإيصال وتوزيع المياه في محافظة الريث ومركز الحقو بالمنطقة، من خلال تنفيذ الخط الناقل لمياه الشرب من محطة تنقية المياه على سد وادي بيش إلى محافظة الريث ومركز الحقو، بأطوال تجاوزت 51 كلم طوليا، إضافة إلى خزان تشغيلي بسعة 2000 م3، بسعة ضخ تجاوزت 1,2 ألف م3 في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 81 مليون ريال. كما نفذت مشروعين لاستكمال الأعمال الفنية لتشغيل محطات ضخ المياه في الشبكات لخدمة مدينة أبوعريش وأكثر من 47 قرية، بتكلفة مالية تجاوزت 41 مليون ريال؛ بهدف رفع كفاءة منظومة التوزيع والعمليات التشغيلية في محافظتَي أبوعريش وأحد المسارحة، وإيصال مياه الشرب إلى القرى التابعة. وكذلك تنفيذها 3 مشاريع لشبكات المياه والتوصيلات المنزلية في محافظات صبيا والحرث وضمد وبيش والدرب، بأطوال تجاوزت 330 كلم طوليا، وأكثر من 8.8 آلاف توصيلة مياه منزلية سوف تسهم في خدمة أكثر من 109 آلاف مستفيد، بتكلفة مالية تجاوزت 91 مليون ريال؛ بهدف زيادة نسبة التغطية بخدمات المياه في المنطقة.



تنفيذ شركة المياه الوطنية في الجانب البيئي مشروعين لشبكات رئيسة وفرعية لخدمات الصرف الصحي؛ بهدف زيادة نسبة التغطية في مدينة جازان وجزر فرسان، بأطوال بلغت 175 كلم طوليا، بتكلفة مالية تجاوزت 223 ميلون ريال؛ وذلك لدعم الاستدامة البيئية، ورفع الضرر البيئي في المنطقة.



تنفيذ وكالة شؤون المياه أعمال حفر وتشغيل 29 بئرا جوفية في وادي ضمد ووادي بيش، بطاقة إنتاجية تجاوزت 67 ألف م3 في اليوم، وبئر جوفية، وخزان تشغيلي، ومحطة تعبئة للصهاريج لسقيا بادية الوتد، بطاقة إنتاجية بلغت 120 م3 في اليوم، بتكلفة مالية تجاوزت 28 مليون ريال، إضافة إلى تنفيذ سد خرساني في محافظة صبيا لمجرى السيول بوادي شهدان بطول 376 م، بارتفاع بلغ 20 م، وسعة خزن تصميمية تجاوزت 2,65 مليون م3، بتكلفة مالية تجاوزت 42 مليون ريال؛ سعيا من منظومة البيئة والمياه والزراعة لزيادة مصادر المياه في المنطقة.



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