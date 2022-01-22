شكرا لقرائتكم خبر عن التصديري للملابس:نستهدف زيادة الصادرات المصرية بنسبة 8-12% خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ماري لويس رئيس المجلس التصدير للملابس الجاهزة، إن عدد المصدرين المصريين للملابس ارتفع إلى 23 مصدرًا خلال 2021، مما ساهم في زيادة قيمة الصادرات خلال العام الماضي إلى 41%، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف الزيادة في حجم الصادرات خلال 2022 بنسبة تتراوح بين 8 و12%.

وذكرت "لويس"، خلال المؤتمر الأول لغرفة صناعة الملابس الجاهزة، اليوم السبت، أن المجلس يستهدف تنمية مصانع الصعيد وحل المشكلات التي تواجههم، وأن هناك مستثمرين صينين جدد يستهدفون الاستثمار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشارت ماري لويس، إلى أن المجلس أجرى عدة دورات تدريبية لصغار المصنعيين خلال الفترة الماضية، كما اتفق المجلس مع غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ونظم بعثة لفرنسا لعرض المنتجات المصرية هناك سواء الملابس الجاهزة أو المفروشات لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وبحسب "لويس"، يعد المجلس التصديري مذكرة تفاهم مع شركة جسور لعرض الملابس المصرية على منصة جسور لتسويق للملابس وخاصة في السوق الأفريقي.