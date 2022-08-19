شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم السادس والأخير من Better Call Saul يحصل على 99% من النقاد العالميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الموسم السادس والأخير من سلسلة Better Call Saul على تقييم وصل إلى 99% من قبل 163 ناقدا عالميا، و %95 من قبل 825 مشاهدا معتمدا من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد أن طرحت الحلقة الثالثة عشر والأخيرة من تحت اسم Saul Gone، يوم 15 أغسطس الجارى.

كما حصلت أول 6 حلقات من الموسم السادس من مسلسل Better Call Saul، على تقييم وصل إلى 100% من قبل 45 ناقدا عالميا، و97% من قبل 162 مشاهدًا معتمدًا من خلال موقع Rotten Tomatoes.

ومن المقرر أن يتكون الموسم السادس من مسلسل Better Call Saul من 13 حلقة، وستطرح الحلقات منقسمة على جزأين، حيث طرح الجزء الأول من الموسم في 18 أبريل الماضى، وسيتكون من 7 حلقات، وبدأ طرح الجزء الثانى من الموسم السادس في 11 يوليو الماضى، وتكون من 6 حلقات، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

مسلسل Better Call Saul هو عمل درامى بدأ بثه على قناة AMC فى 8 فبراير 2015، من تأليف فينس جيليجان وبيتر جولد وهو مشتق من مسلسل Breaking Bad، ويتكون الموسم الأول من عشر حلقات، وفى يونيو 2014 أعلنت قناة AMC عن تجديد المسلسل إلى موسم ثان مكون من 13حلقة ليعرض فى 2016.

المواسم الأولى من المسلسل شهدت الكثير من الأحداث المثيرة، والتى من المتوقع كشف غموضها فى الموسم الجديد من المسلسل، والعمل من بطولة بوب أودينكيرك وجوناثان بانكس، وتدور أحداثه عام 2002، حيث يركز على شخصية المحامى غير المعروف آنذاك سول جودمان قبل ست سنوات من تعرفه على والتر وايت.