زوج نسرين طافش ينشر صورة لها بالمايوه!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - نشر شريف شرقاوي زوج الفنانة نسرين طافش صوره جديدة له بصحبة زوجته في أحدث جلسة تصوير لهما، وذلك عبر خاصية “استوري ” من خلال حسابه الرسمى” إنستغرام”.

وظهرت نسرين طافش في الصورة بمايو لونه أسود محتضنه زوجها علي شاطئ البحر.

وكان شريف الشرقاوي قد نشر قبل ذلك مقطع فيديو ظهر فيه مع نسرين طافش على شاطىء البحر وعلق عليها كاتبا: “الطفل الداخلي المطمئن = السلام الداخلي داخل كل منا طفل داخلي له وجهان يظهران في المواقف الصعبة أحدهما مبتهج يحتاج للعلب و المرح و الآخر خائف حزين و غاضب بحاج للعطف و الاحتواء و كلهما بحاجة للتقبل و الحب كي يشعران بالأمان ، عندها فقط سيظهر الشخص الناضج بداخلك ليتعامل مع المشاعر بحكمة و توجيه متزن و متناغم لتصل لمرحلة تسمى ب ( السلام الداخلي )”.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مشاركتها في دراما رمضان بمسلسلها السوري «جوقة عزيزة»، وشاركها البطولة كل من سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.