شكرا لقرائتكم خبر عن فتحوا بطنها ودخلت عناية مركزة.. تفاصيل تعرض هدى المفتى لـ جلطة بعد تعافيها من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة هدى المفتى ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت هدى المفتي خلال الحلقة عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، قائلة: "رجعت من الجونة بكورونا، وكانت لسه الكورونا في الأول وكنت من أول الناس اللى يجيلها في مصر ومكنتش عارفة إيه اللى يحصل".

وتابعت هدي المفتي: "طبعا مخدتش أدوية سيولة لما جاتلى الكورونا فجالى جلطة في الوريد اللى بيوصل الدم للأمعاء ومعرفتش، هو بس كنت بحس بأعراض معينة وبحس بحرقان غريب، وكنت فاكرة في حاجة في القلب عندى وعملت رسم قلب بس مطلعش في حاجة".

وأضافت هدى المفتي: "فى رأس السنة سافرت أنا وصديقتى لأسوان وفجأة تعبت تعب مش طبيعى وجع مؤلم، ورجعت القاهرة بطيارة بسرعة، واتبهدلت ولولا صحبتى كان حصلى حاجة وهى كانت بتساعدنى في كل حاجة".

واستكملت هدى المفتي: "دخلت المستشفى في القاهرة والدكاترة مش عارفين أنا عندى إيه وعملت أشعة وكل حاجة ومش عارفين وبطنى بتتنفح ووجع وألم غير طبيعى، وقرروا يفتحوا بطنى ولما فتحوا طلع عندى جلطة في الوريد اللى بيوصل الدم للأمعاء، وبسبب إنه متعالجش عمل غرغرينة في جزء من الأمعاء، فقررا يستأصلوا الجزء ده، وكانت عملية كبيرة وفضلت فترة طويلة في العناية المركزة أكتر من شهر ومنعوا عنى الأكل والماء".



هدى المفتي فى ضيافة منى الشاذلى



الفنانة هدى المفتي



هدي المفتي