شيرين عبدالوهاب بوزن زائد.. والجمهور: "اهتمي بصحتك عشان ما نخسر صوتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

من جديد أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب قلق جمهورها بسبب زيادة وزنها بشكل ملحوظ، إذ جاء ظهورها في حفل أقيم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بصورة بدت فيها زائدة بالوزن أكثر عن إطلالاتها السابقة.

وحرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تداول صورها من الحفل، وعلق آخرون، وجاءت التعليقات في بعضها تنتقد اختيارها لفستان ساعد على إظهار وزنها بشكل مبالغ فيه، كما دعا لها البعض أن تستعيد قوتها ونشاطها وتهتم أكثر بصحتها ورشاقتها حتى لا تخسر صوتها.

ومن بين التعليقات التي كُتبت على الصور: "شيرين شخصية طيبة وجميلة، في كل حالاتك حلوة، يا عمري ربي يحفظها وترجع لرشاقتها ولحياتها، كمان ايش اللي تلبسه دا، قمر يا شيري قمر، أجمل إنسانة وأطيب قلب وأهم وأنجح صوت في الوطن العربي، يا رب ترجع مثل أول، يتغير كلامها على حسب وضعها ونفسيتها، ياريتك يا شيرين تهتمي بصحتك وبوزنك عشان ما نخسر صوتك".

كانت المطربة شيرين عبدالوهاب تصدرت تريند موقع البحث جوجل، بالتزامن مع إعلانها عن عودتها للتعاون مع الملحن عمرو مصطفى، بعد 11 عاما من آخر تعاون بينهما في أغنية "ماشربتش من نيلها"، و6 سنوات من تبادلهما الهجوم والخلافات.