شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية الموسيقار على إسماعيل فى دورته الـ 38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة الاحتفال بمئوية الموسيقار الراحل علي إسماعيل، خلال فعاليات الدورة الـ 38 التي تحمل اسم النجم محمود حميدة، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر القادم.

وستقدم د.رانيا يحيى كتابا عن الموسيقار الراحل وسيتم توزيعه خلال الدورة.

يشار إلى أن الموسيقار علي إسماعيل نشأ في بيئة فنية، فوالده الموسيقي المخضرم إسماعيل أفندي خليفة كان قائدًا لفرقة الموسيقى الملكية، وكان في صغره يتمتع بأذن موسيقية حساسة، فالتحق بمعهد الموسيقى، كما عمل فيما بعد بفرقة محمد عبد الوهاب وتميز بالتأليف والتوزيع الموسيقي، وأسس أكثر من فرقة منها الثلاثي المرح وثلاثي النغم، وله الكثير من الأعمال في الإذاعة والسينما والمسرح، ووضع الموسيقي التصويرية لعشرات الأفلام، منها "السفيرة عزيزة، بين القصرين، الأيدي الناعمة، مراتي مدير عام، الأرض، العصفور".

وفي مساء السادس عشر من يونيو عام 1974 وأثناء إجرائه بروفة في مسرح ليسيه الحرية لموسيقى مسرحية من انتاج فرقة الفنانين، وقع علي إسماعيل مغشيًا عليه، ونقل إلى مستشفي الجمعية الخيرية بالعجوزة وفارق الحياة عن عمر يناهز 52 عامًا.