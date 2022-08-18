محمد محمود عبدالعزيز يهنئ حسن عبدالله بعد توليه منصب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، رسالة تهنئة للدكتور حسن عبدالله بعد توليه منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.

وكتب محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه على تويتر: "مبروك الدكتور حسن عبدالله على توليه منصب محافظ البنك المركزي المصري، وتشرفت بمعرفته والتعامل معه شخصيا فهو رجل محترم ويستحق كل الخير".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا، بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

والتقى الرئيس السيسي حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وأكد خلال اللقاء ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.