جورج وسوف ينشر صورة مع الفنانة الراحلة انطوانيت نجيب وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان جورج وسوف صورة تجمعه بالفنانة السورية الراحلة أنطوانيت نجيب، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الأربعاء

وعلق وسوف على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "هالصورة على المسرح غالية علي، الله يرحم الفنانة الكبيرة انطوانيت نجيب وتكون نفسا بالسما".

ونعت نقابة الفنانين السورية، الفنانة انطوانيت، وكتبت، في منشور، عبر موقع "فيسبوك"، :"فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعي إليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة، انطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون، فليكن ذكراها مؤبدًا".

وتعتبر الراحلة واحدة من أبرز نجوم سوريا، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يزيد عن 150 عمل بين مسرح وسينما وتلفزيون.