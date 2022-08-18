هشام عباس يفتتح ليالي مهرجان القلعة ويقدم أشهر أغانيه وسط تفاعل الجمهور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختتم الفنان هشام عباس فقرات أولى ليالي مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الثلاثين، مقدما باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل الجمهور، على مسرح المحكى.

ووجه هشام كلمة للحضور قائلا "أزيكم، عاملين إيه وحشتوني، الهوا حلو، كنت فاكر أن الجو هيكون حر، مهرجان القلعة من أهم المهرجانات اللي بحب اكون موجود فيها معاكم".

وغنى "فاكر أيام لمتنا"، "متبطليش"، وتتر مسلسل "يتربى في عزو"، و"لا كان على الخاطر" والتي وجه قبل غنائه لها التحية للفنان حميد الشاعري شريكه في الأغنية على طريقة الديو قبل سنوات وقدماها كفيديو كليب، وحققت نجاحا كبيرا.

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء17 أغسطس فعاليات الدورة الـ 30، وشهد الحفل تكريم 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وشارك عدد منهم في نجاح المهرجان وأنشطة الأوبرا، بينهم: اسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مغني الأوبرا مصطفى محمد، الشاعر الغنائي الكبير إبراهيم عبدالفتاح، المايسترو الدكتور محمد عبدالستار ، المخرجة والمصممة كريمة بدير.

وشارك في إحياء الحفل أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم - مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة - فرقة قلعة عمان (الأردن)، وغنت زين عوض مع الفرقة أغنية "مش موجود" للمطربة الكبيرة سميرة توفيق وهي الوحيدة لها باللهجة المصرية، كما شدت

بأغنية "يا طير يا طاير دربك على باب الله" للمطرب الأردني إسماعيل خضر والتي غناها أيضا "الكينج" محمد منير.