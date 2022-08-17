نقابة المهن الموسيقية تغرم الفنان محمد فؤاد 20 ألف لهذا السبب (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

فرضت نقابة المهن الموسيقية الفنان غرامة مالية على الفنان محمد فؤاد قدرها 20 ألف جنيه، وذلك لمخالفته قرار النقابة بمنع استخدام "الفلاشة" في الحفلات الغنائية.

وقال طار مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية لـ "الخليج 365": " الفنان محمد فؤاد تغرم 20 ألف جنيه عشان قرار نقابة المهن الموسيقية اللي صدر السنة اللي فاتت، بمنع الغناء باستخدام الفلاشة، وعدم وجود 8 أعضاء فرقة موسيقية".

وتابع مرتضى: "النقابة فرضت القرار لتوفير فرص العمل للموسيقيين في الحفلات الغنائية".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية صدرت بيانا تنعى فيه شهداء حادث كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة.

وجاء في البيان: "بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، وقلوب يعتصرها الحزن والألم ينعى أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة، الذي وقع صباح اليوم بمحافظة الجيزة، داعين المولى - عز وجل - أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، ويحفظ مصر وشعبها من أي مكروه أو سوء".

وتابع البيان: "لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل.. خالص التعازي".