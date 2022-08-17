رانيا يوسف تنشر صورة على إنستجرام والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا في الصورة بفستان أسود أنيق، وعلقت: "أنا أقوى لأنه كان علي أن أكون أنا أذكى بسبب أخطائي، وأسعد لأنني عرفت الحزن والحكمة من كل دروسي".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر، القمر اللي منور الدنيا كلها، جمالك، حبيبة قلبي، قلبي، ذوقك حلو أوي تحياتي، ملكة، الأعظم في مصر والعالم والله".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.