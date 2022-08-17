شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال وحنان سليمان تنضمان لمسلسل "الونش" مع محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج إسماعيل فاروق التحضيرات الأخيرة الخاصة بمسلسله الجديد "الونش" للنجم محمد رجب وذلك تمهيداً لبدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث انتهى من اختيار معظم الفنانين المشاركين في البطولة وانضم مؤخراً الفنانتين ميمى جمال وحنان سليمان بجانب الفنانين الذين تم التعاقد معهم في وقت سابق.

مسلسل "الونش" مكون من 45 حلقة تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب في ثالث تعاون على التوالي بين الثلاثى بعد "الأخ الكبير" و"ضربة معلم"، ويشارك في بطولة العمل محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، إيهاب فهمى، محسن منصور، ميمى جمال، حنان سليمان وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

يذكر أن ميمى جمال شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل "وش وضهر" من 10 حلقات والذى عرض على إحدى المنصات الرقمية، من بطولة بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، اسلام إبراهيم، ثراء جبيل، محمود قابيل، شريف دسوقى، محسن منصور، رانيا زهرة، فدوى عابد، خلود عيسى، عبد العزيز الجبالى وتأليف ورشة سرد وسيناريو وحوار أحمد بدوى وشادى عبد الله، وإخراج مريم أبو عوف

أما حنان سليمان فشارك في مسلسل "مكتوب عليا" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وهو بطولة أكرم حسنى، أيتن عامر، هنادى مهنى، عمرو عبد الجليل، هلا رشدى، محمد طعيمة، إسماعيل فرغلى، محمود السيسى، هنا زهران، أحمد عثمان، عزت زين، عزة لبيب، ياسمين عادل وضيوف الشرف أحمد فهمى، محمد ممدوح، هنا الزاهد، هشام ماجد، سامية الطرابلسى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد وبيومى فؤاد وتأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوى.