بعد ظهوره مع نجله الأصغر.. كاظم الساهر يظهر مع إبنه البكر وسام في نيويورك: لا يشبه والده أبدًا! – شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 08:59 صباحاً - بعد أن ظهر مع ابنه عمر في الساحل الشمالي، نشر الفنان العراقي كاظم الساهر مع ابنه البكر وسام في نيويورك من خلال صورة نشرها على موقع «إنستجرام».

الساهر ظهر برفقة ابنه في أحد شوارع نيويورك على حساب الفنان الرسمي، وتم إرفاق الصورة بتعليق جاء فيه: “كاظم الساهر مع ابنه وسام في نيويورك لإحياء حفلاته في أمريكا وكندا”.

وعلى عكس إبنه عمر الذي رأى المتابعون أن يشبه والده الفنان كاظم الساهر كثيرًا، لم يبدُ الشبه نفسه على ابنه البكر وسام.

وكان الفنان كاظم الساهر قد ظهر مؤخرًا مع ابنه عمر في الساحل الشمالي حيث نالت الصورة إعجاب الكثير من محبيه خاصة وأنه يشبه والده إلى حد كبير.

عائلة كاظم الساهر:

كاظم الساهر، أب لكل من وسام، وعمره 41 عامًا، وهووهو متزوج وله ابنتين هما الحفيدتان الوحيدات لكاظم الساهر وهما سناء في الحادية عشر من العمر من مواليد 2011 وآية وهي من مواليد 2014، وشاركت الطفلتين مؤخرا بتقديم أغنية “عيد العشاق”، بصحبة جدهما، خلال إحدى حفلاته بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويبلغ عمر، الذي ظهر مؤخرًا بالساحل الشمالي مع والده، 35 سنة، إذ ولد عام 1987، وهو متزوج من طبيبة مغربية تدعى «نورا الدخش»، وهي ذات أصول أمازيجية ووالديها أطباء أيضًا.

“كاظم” تزوج مرة واحدة، وكانت الزوجة هي ابنة عمه، وتدعى “عروبة الساهر”، وكان عمره عن الزواج 19 عاما، وانفصل عنها بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما: (وسام وعمر).

كاظم الساهر مع منى الشاذلي:

وعلى جانب آخر، يُشار إلى أن قناة “cbc“، تبث حلقة خاصة من برنامج “معكم منى الشاذلي” مع منى الشاذلي، تستضيف خلالها المطرب كاظم الساهر، وذلك على هامش تواجده فى مصر لارتباطه بإحياء حفل غنائى.

ونشرت صفحة برنامج “معكم مني الشاذلي” برومو للقاء، جاءه فيه: “مفاجأة الموسم.. القيصر كاظم الساهر قريبا مع منى الشاذلي.. بعد غياب طال انتظاره.. القيصر يحكي كما لم يحك من قبل.. قريبا”، وخلال الحلقة يتحدث كاظم الساهر عن أهم المحطات في حياته الفنية والخاضة، بالإضافة الى تقديمه مجموعة من الأغانى منها القديمة والحديثة لايف داخل الأستوديو.

ومازال جمهور القيصر ينتظرون موعد عرض حلقة كاظم الساهر مع منى الشاذلي على قناة سي بي سي ، وشاركت صفحة أخبار كاظم الساهر فيديو لجولة الفنان الشهير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، قبل تسجيل الحلقة المقرر عرضها قريبا، وذلك ضمن زيارته الأخيرة للقاهرة.

حلقة قيصر الأغنية العربية

وأكدت مصادر، أن الإعلامية منى الشاذلي استغلت تواجد الفنان العراقي في مصر لإحياء إحدى حفلاته بالساحل الشمالي وأخرى بدار الأوبرا المصرية، وأقنعته باستضافته في إحدى حلقات البرنامج.

وأحيا النجم كاظم الساهر حفل غنائي مساء يوم الثلاثاء 9 أغسطس، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وتنوعت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في دار الأوبرا المصرية، بين 4 فئات، تبدأ من 2760 جنيها، الفئة الثانية بـ 3510 جنيهات، الفئة الثالثة بـ 4260 جنيها، والفئة الرابعة والأخيرة بـ 5010 جنيها.

وعاد كاظم الساهر بهذا الحفل إلى جمهور دار الأوبرا بعد سنوات من الغياب عن إحياء الحفلات بمصر، وطرحت دار الأوبرا التذاكر للجمهور على 4 فئات.

وقبل أيام افتتح قيصر الغناء العربي كاظم الساهر حفله بالساحل الشمالي بأغنية “أراضى خدودها”، واستقبل جمهور الحفل الفنان كاظم استقبالا حافلا بالتصفيق بمجرد ظهوره على المسرح، وبدأ تحيته للجمهور الذي يقابله بعد ما يقرب من 13 عاما من الغياب عن مصر.

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