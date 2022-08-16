شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي ترد على انتقادات أغنية "القطة": مفيهاش إيحاءات ولا كلمات خارجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الفنانة حورية فرغلى على الهجوم والانتقادات التى واجهتها بسبب أغنية "القطة" التى غنتها مع مطرب الراب جيفارا بابلو، وقالت خلال لقائها مع الكاتب الصحفى على الكشوطى فى تليفزيون ”الخليج 365”، إنها تفاجأت بعد تسجيلها أغنية القطة بهجوم كبير من الجمهور، بسبب كلمات الأغنية، مؤكدة أن الأغنية لا يوجد بها أي لفظ خارج.

وتابعت حورية: الأغنية مفيهاش ايحاءات، وفين أي كلمة خارجة أنا قلتها فيه، أنا واحدة بكلم قطة وفار، أيه اللى ممكن أقوله فيه لفظ لقطة وفار مثلًا.

وأكدت النجمة حورية فرغلى أن قلبها من الصعب أن يدق لأى حد وتشعر أن الحب زى الإنفلونزا، وقلبها دق مرة واحدة من 20 سنة، ولم يدق حتى وقتنا هذا، مضيفة أنها مفتقدة وجود شخص في حياتها على الرغم أنها رومانسية جدا وتنتمى إلى برج الميزان، مشيرة أنها تبلغ من العمر 44 عاما، ومحبة للحب.