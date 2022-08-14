شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "خطة مازنجر": الفيلم مناسب لكل أفراد الأسرة وليس الأطفال فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيناريست وليد خيرى، تفاصيل فيلمه الجديد "خطة مازنجر" المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجارى، مشيرًا لـ"الخليج 365"، إلى أن الفيلم كوميدى اجتماعي ويصلح لكل أفراد الأسرة وليس الأطفال فقط، مضيفًا إلى أن الأحداث تعتمد على حالة النوستالجيا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية مازنجر التي يعرفها الجميع.

وأكد وليد خيرى أن فيلم "خطة مازنجر" سيجذب أكثر من فئة، فهناك جمهور عاش طفولته وقت عرض مسلسل "مازنجر" وتعلق به فسيكون بالنسبة لهم مألوف، وكذلك فئة الأطفال لاسيما وأنه ضمن أبطال الفيلم طفلين إضافة إلى وجود قصص لها علاقة بالكارتون، لافتاً إلى أنه تم تناول هذه القصص بشكل كوميدى ساسبنس، حيث يعتمد الموضوع على حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأذق فيقعوا في ورطة أكبر.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس في بطولة فيلم "خطة مازنجر" حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى في أولى تجاربه الإنتاجية.

وطرح القائمون على الفيلم البرومو الرسمي والبوسترات الدعائية الخاصة بالأبطال والذين ظهروا وهم يرتدون ملابس لشخصيات كرتونية، ارتدى حمدي الميرغني شخصية "أفروديت"، ومحمود حافظ في شخصية "مازنجر"، وظهرت ياسمين رئيس في شخصية "فاتن" من نفس المسلسل الكرتوني، وبيومي فؤاد في شخصية "سوبر ماريو"، وظهر الطفل في شخصية "سبايدر مان".