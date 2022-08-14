"سهرة ما بتنتسي".. مايا دياب ترقص في حفل بيروت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة اللبنانية مايا دياب، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها، من حفلها الأخير، الذي أحيته في العاصمة اللبنانية بيروت.

وظهرت مايا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي ترقص على أغنية لها على المسرح.

وعلقت مايا على الفيديو: "بيروت، أنتِ الفرح وأنتِ الدعم وأنتِ سبب النجاح، أنتِ القوة ومنك نتعلم.. نتعلم نعيش، نستمر، نناضل ونكون دايماً موجودين بهيك سهرة ما بتنتسي ببلدي لبنان".

وكانت الفنانة مايا دياب قد طرحت في مارس الماضي أغنية جديدة بعنوان "أمي يا أمي"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم.