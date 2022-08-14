مي سليم على البحر ونجوى كرم تمارس الرياضة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أماني كمال

نشرت الفنانة أماني كمال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام شاطئ البحر، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

دارين حداد

نشرت الفنانة دارين حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود مكشوف، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية بيضاء.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة تجمعها بابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام شاطئ البحر.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نجوى كرم

نشرت المطربة اللبنانية نجوى كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تمارس التمارين الرياضية داخل "الجيم".