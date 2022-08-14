حدث بالفن| وفاة والدة نجم وأحداث قاسية تحزن الوسط الفني وشبيه محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ: وفاة والدة الفنان محمود حميدة، وتعليق الفنان نبيل الحلفاوي على قرارات النادي الأهلي، وأحداث قاسية تحزن الوسط الفني، وشبيه الفنان محمد رمضان، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

وفاة والدة الفنان محمود حميدة

رحلت عن عالمنا، والدة الفنان الكبير محمود حميدة.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

روبي تنشر صورا من حفلها بالعلمين.. ومي عمر تعلق

نشرت الفنانة روبي، صورًا من حفلها الأخير بمدينة العلمين الجديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"يا بركة دعاكي يا أمي".. محمد عبد الرحمن يروج لفيلم "الدعوة العامة"

روج الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، لفيلمه الجديد "الدعوة عامة"، المقرر طرحه بالسينمات قريبًا.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

كيف علّق الجمهور على ظهور شبيه محمد رمضان في حفل العلمين الجديدة؟

شارك النجم محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، مقطع فيديو يجمعه مع شبيهه من حفله الغنائي الذي أحياه مساء الجمعة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمدينة العلمين الجديدة.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"وفيات ومرض".. أحداث قاسية تحزن نجوم الوسط الفني

أعلن سيف حميدة، وفاة والدة الفنانة محمود حميدة، وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك".. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وصلة رقص لـ أنغام وداليا البحيري في الساحل الشمالي (فيديو)

نشرت الفنانة أنغام، مقطع فيديو لها، على خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"..(لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

إلهام شاهين: "نفسي أقدم شخصية الملكة حتشبسوت بس يئست"

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن أمنيتها في تقديم شخصية الملكة "حتشبسوت" في عمل تاريخي من إنتاج مصري.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

زينة تروج لمسلسل "الليلة واللي فيها" بهذه الطريقة

روجت الفنانة زينة، لمسلسلها الجديد "الليلة واللي فيها"، الذي يعُرض على منصة "شاهد" قريبًا.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

هيفاء وهبي تنشر صورا من كليب "تيجي".. والجمهور يغازلها

شاركت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها، صورًا لها من كواليس كليب "تيجي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".(لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الخطيب لم يقل يوما أنا".. كيف علّق نبيل الحلفاوي على قرارات الأهلي؟

قال الفنان نبيل الحلفاوي، إن النادي الأهلي مؤسسة منضبطة لها نظامها وتقاليدها، ومجلس الإدارة هو المنوط باتخاذ القرارات.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)