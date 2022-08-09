شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة أسامة أنور عكاشة: والدنا حرص على عدم الخوض فى تفاصيل حياته الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أسرة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، بيان صحفيا جاء فيه، "تابعت الأسرة ببالغ الاستياء ما أذيع من لقاءات إعلامية على بعض القنوات بشأن الوالد، ولا يخفى على أحد أن الوالد لا يعد فقط رب أسرة أسامة أنور عكاشة، بل وكما تتردد العبارة دوماً على لسان أحبائه: ده مش أبوكم بس ده أبونا كلنا، ولم يكن هذا من فراغ بل نتاج سنوات سخر فيها والدنا فكره لترك أثر وقيمة وتراث يرقى بوجدان جمهوره هذا الجمهور المحب الذى وحتى اللحظة يتابع أعماله بشغف وكأنها تعرض لأول مرة ويردد عباراته التي أصبحت كما الأقوال المأثورة، فكما عشق أسامة أنور عكاشة مصر والمصريين بادله جمهوره ذات العشق وليس الجمهور المصرى فقط بل والجمهور العربي الذى أطلق عليه عميد الدراما العربية تعبيراً عن تقديره لقيمته.



ابنة اسامة انور عكاشة

واستكمل البيان "هذه القيمة الكبيرة تعرضت مؤخراً مع احترامنا لكل أطرافها لمحاولات اختزالها فى صورة تفاصيل شخصية لا اتهم أحد سوى المتحدثين بها بينما لو كان والدنا على قيد الحياة لما تطرق إليها كما اعتاد طوال حياته، فقد حرص على عدم الخوض فى تفاصيل حياته الشخصية وإبعاد أفراد أسرته عن الخوض فيها علناً واحترمنا نحن (الأبناء والوالدة) هذه الرغبة وابتعدنا عن التحدث عن اي تفاصيل اعتبرها تخصنا وحدنا، كنا نفضل أن يتم التركيز إعلامياً على عمق حواراته وكلماته ودلالاتها بدلاً من تسطيح الحديث، ولذا نرجوا الجميع أن يكون التعامل مع سيرة اسامة أنور عكاشة بقدر عمق فكره وأثره الكبير على المصريين فقد كان والدنا مفكراً ومهموماً بالشأن المصري قبل ان يكون أديباً وكاتباً للدراما.. وقد شعرنا اليوم أنه لزاما علينا إصدار هذا البيان بعد ماتابعناه مراراً من استياء ظهر إما في تعليقات جمهوره المحب على هذه اللقاءات أو من خلال تواصلهم معنا بشكل شخصي ولهذا نسجل هنا إستياءنا الشديد تقديراً وإحتراماً لجمهوره العريض الذي نتذكر جيداً الآن كلمات والدنا تقديراً له: ( الناس العادية اللي بتحبني هي اللي رفعتني السما وهي اكتر حد يهمني ).

وكانت الفنانة عبير منير، ظهرت في أحد البرامج وتحدثت حول زواجها من الراحل أسامة أنور عكاشة.