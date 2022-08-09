شكرا لقرائتكم خبر عن الحلفاوى ومى كساب وأحمد فهمى وهند صبرى ينعون رجاء حسين: فقدنا قامة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من الفنانين الفنانة القديرة رجاء حسين التى رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عامًا، عبر حساباتهم على تويتر.

وكتب النجم أحمد فهمى، قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازى فى وفاة الفنانة الكبيرة رجاء حسين"، وغرد النجم نبيل الحلفاوى، قائلا "رحم الله الفنانة رجاء حسين والتى كانت إحدى عضوات المسرح القومى البارزات خالص العزاء لأسرتها وللأسرة الفنية".

وقالت الفنانة مى كساب "خالص التعازى لأسرة الفنانة القديرة رجاء حسين الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحة والدعاء".

فيما كتبت المطربة جنات، قائلة: "وفاة الفنانة رجاء حسين اللهم ارحمها برحمتك التى وسعت كل شيء".

فيما كتبت النجمة هند صبرى، قائلة "فقدنا اليوم قامة كبيرة.. رحلت جدتى فى "عايزة اتجوز".. وداعا الفنانة المثقفة الملتزمة القديرة رجاء حسين".