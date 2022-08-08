شكرا لقرائتكم خبر عن سمية درويش تطرح أحدث أغنياتها "قعدة رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة سمية درويش أحدث أغانيها بعنوان "قعدة رجالة" وهى الأغنية الثانية من ألبومها الجديد "الراجل الشرقى" الذي تطرح أغانيه على التوالي كل فترة وتتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين المعروفين، وذلك بعدما طرحت أغنية "طالعين الساحل" من كلمات عطاء الشافعى وألحان أحمد محيي، توزيع وميكس سادو.

وكان آخر أغنيات سمية درويش أغنية" الراجل الشرقى" كلمات علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلى، توزيع أسامة عبد الهادي، ومن إخراج نبيل مكاوي.

وشاركت سمية درويش فى مسلسل بركة بشخصية نغمة بطولة عمرو سعد، كمال أبو راية، هالة صدقى، هنادى مهني، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة، تأليف محمد الشواف، ومن إخراج محمود كريم.

كما شاركت أيضا فى مسرحية " سيرة الحب بشخصة الفنانة الراحلة وردة الجزائرية فى الفترة الماضية، وشارك فى البطولة إيهاب فهمى، مجدي صبحى، مروة ناجى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خليل، أحمد الشريف، والعمل من تأليف أيمن الحكيم، ومن إخراج عادل عبده.

فيما أحيت سمية درويش احييت مؤخرا حفلا غنائيا بساقية عبد المنعم الصاوى وشهد الحفل اقبالا جماهير كبيرا قدمت فيه عدد من اغانيها التى اشتهرت بها مثل اعتبره قلب وراح والراجل الشرقى وطالعين الساحل ، وغيرها من الأغانى.