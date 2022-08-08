كيف تتخلص بدرية طلبة من الطاقة السلبية؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن طريقتها للتخلص من الطاقة السلبية، ونصحت الجمهور باتباعها.

ونشرت بدرية، فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلاله داخل حمام السباحة، وعلقت: "خرجوا الطاقة السلبية".

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو، كالتالي: "بس أنا مش بعرف أعوم"، "سكر"، "عسل"، "انتي إنسانة عسل"، "والنبي انتي عسل"، "ما حدا يعطي نصائح بعدها"، "بحب خفة دمك"، "عسل وقشطة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم "تماسيح النيل"، وهو من بطولة: بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هنادي مهنا، سليمان عيد، محمد جمعة، دينا محسن (ويزو)، سوزان نجم الدين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.