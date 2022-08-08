بلقيس تكشف عن موقفها من الزواج مجددا

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 06:54 مساءً - وجه أحد المتابعين للفنانة اليمنية ” بلقيس ” عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر سؤالا حول موقفها من الزواج مجددا بعد طلاقها من رجل الأعمال السعودي ” سلطان عبد اللطيف ” .

فجاء في السؤال : ” من بعد تجربة الزواج والطلاق ، هل النجمة بلقيس بتفكر تخوض هالتجربة من جديد ” .

لترد بلقيس في إجابتها على هذا السؤال بأنها لا ترفض فكرة الارتباط وترغب في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى ولكنها تؤجل هذا الأمر بالوقت الحالي .

فقالت : ” قلبي أخضر، حابة أكرر تجربة الزواج أكيد بس مش في الوقت الحالي ابدا، يمكن بالمستقبل ” .

يذكر أن الفنانة بلقيس كانت قد أعلنت في شهر إبريل من العام الماضي عن رفعها لقضية خلع ضد زوجها سلطان عبد اللطيف بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات .