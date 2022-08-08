مى كساب بلوجر مشهورة فى فيلم "الخميس الجاى"

القاهرة - سامية سيد - تبدأ يوم 15 أغسطس الفنانة مى كساب تصوير أولى مشاهدها في فيلم "الخميس الجاى" وتجسد فيه شخصية بلوجر شهيرة خلال الأحداث، حيث تقع في العديد من الأزمات، ولكن بطريقة كوميدية، يشارك فى بطولة الفيلم الفنان عمرو عبد الجليل وإسلام إبراهيم ومحمود الليثي ومن إخراج حسن صالح.



مى كساب

وأكدت مى كساب أثناء حلولها ضيفة في برنامج "فن مشكل" تقديم إذاعة شعبى إف أم، أنها تشارك في فيلم بعنوان "الخميس اللي جاي" بطولة عمرو عبد الجليل وإخراج حسن صالح، وبه أحداث كوميدية خطيرة والمخرج هو من قام بترشيحها للعمل كما أن وجودها مع عمرو عبد الجيل ستكون تجربة هايلة، كما أنها تستعد لتصوير فيلم "سنة أولى خطف" مع الفنانين بيومى فؤاد وياسر الطوبجى وأحمد فتحى.

وأضافت مى كساب، أنها لم تكن لديها موهبة التمثيل لأن موهبتها الأساسية هي الغناء، ولكن والدها دعمها حتى اتجهت للتمثيل، مشيرة إلى أنها متوقفة عن الغناء لتركيزها على التمثيل في هذه الفترة كما أنها ليست متسرعة على العودة.

واختتمت مى كساب حديثها: "‎أقوم حاليًا بتربية ثلاثة اولاد مع العمل، وأحاول التوفيق بين حياتي المهنية وحياتي الأسرية".