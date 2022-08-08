لقاء سويدان تخضع لجلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة لقاء سويدان لجلسة تصوير جديدة، ونشرت لقاء الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت لقاء على الصور قائلة: "لن أستسلم أبدا، أنا أؤمن بي، سأحقق أهدافي أنا فخور بما قمت به بالفعل".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي، :"الجميلة لقاء، القمر، الجمال عدى الكلام، ملكة جمال مصر والعالم".

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "القاتل الذي أحبني" والذي عُرض على إحدى المنصات في يناير الماضي، من ﺇﺧﺮاﺝ عمرو عابدين، وﺗﺄﻟﻴﻒ صلاح عربي، وبطولة النجوم: هاني رمزي، سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، ياسر فرج، ورانيا منصور وغيرهم.